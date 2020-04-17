Rus Büyükelçi: Koronavirüs Suriye'nin meşru iktidarını itibarsızlaştırmak için kullanılıyor

Sputnik’e konuşan Yefimov, Suriye karşıtlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ortamını kullanarak ‘sahte insani motifler’ kisvesi altıda meşru otoriteleri itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Meşru Suriye yönetiminin karşıtları, ölümcül hastalık pandemisi ile ilgili durumu malum hedeflerine ulaşmak için ısrarla kullanıyor. Koronavirüsle mücadele ortamında sahte insani motifler ardında saklanarak Şam'ı savaşmaya, mahkumları serbest bırakmaya çağırıyor, Suriye’nin ulusal egemenliğini ihlal eden sınır ötesi teslimatların gerekliliği konusunda ısrar ediyor" diyen Rus Büyükelçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak tüm bunların Suriyelilere yönelik gerçek yardım ve ilgi ile hiçbir alakası olmadığı ve ana hedefin, Suriyeliler üzerindeki siyasi ve ekonomik baskı yoluyla yapılamayanları tamamlamak, yani Suriye’nin meşru otoritelerini itibarsızlaştırmak olduğu açıkça ortada."

Yefimov, ayrıca bu tür eylemlerin amacının teröre karşı verilen mücadeleyi durdurmak, sahadaki sınır çizgilerini dondurmak, Suriye'nin topraklarını parçalama ve devlet kurumlarını baltalama rotasına devam etmek olduğunun altını çizdi.