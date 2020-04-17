İngiltere'nin 20 milyon dolar ödediği testler 'bozuk çıktı': Johnson 'gebelik testi kadar kolay' demişti

İngiliz hükümetinin Çin'deki iki şirkete 20 milyon dolara sipariş ettiği testlerin çalışmadığı bildirildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "Gebelik testi kadar kolay" dediği testlerin, vücutta gelişen antikorlar üzerinden koronavirüs teşhisi yapabilmesi bekleniyordu.

New York Times gazetesinin haberine göre, Oxford Üniversitesi laboratuvarlarında yapılan deneylerde, İngiliz hükümetinin Çin'deki iki şirkete sipariş ettiği koronavirüs testlerinin çalışmadığı ortaya çıktı.

Ön ödemeli olarak sipariş edilen testlerin 500 bini depolarda kalırken, diğer başka şirketlerden benzer fiyatlarda satın alınmış 1 milyon 500 bin testin de kullanılmadan bekletildiği bildirildi. İngiliz hükümeti, koronavirüs teşhisinde işe yaramadığı ortaya çıkan testler için ödediği paranın en azından bir kısmını geri alabilmek için çabalıyor.

İngiltere'deki eczanelerde iki hafta içerisinde temin edilebileceği öngörülen testlerin insan vücudunun virüse karşı geliştirdiği antikorlar üzerinden koronavirüs teşhisi yapabilmesi bekleniyordu.

Ülkedeki koronavirüs test sayısı konususundaki eksikliği hızlı bir şekilde kapatma baskısı altındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sipariş edilen testlere ilişkin, "Gebelik testi kadar kolay. Bu testler, salgına ilişkin durumu tamamen değiştirecek" demişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu testlerin sipariş edildiği Çinli şirketlerden biri olan AllTest ise, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada testlerin hastalar tarafından evde uygulamaya değil, laboratuvar ortamında uzmanlarca kullanıma uygun olduğunu belirtildi.