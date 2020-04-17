OPEC, koronavirüs nedeniyle petrol talebi görünümünü rekor seviyeye düşürdü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel petrol talebinde tarihin en büyük düşüşünü bekliyor.

OPEC bugün yayınladığı aylık raporda, "2020’de küresel petrol talebi görünümü, günde 6.9 milyon varil daralma yönünde değişti. Bu, günde yaklaşık 6.8 milyon varil seviyesine tarihi düşüş anlamına geliyor" denildi. Geçen ay talebin günde 60 bin varil gibi hafif artması bekleniyordu.

Böylelikle 2020 yılı için küresel petrol talebi günde 92 milyon 820 bin varil olarak tahmin ediliyor. Bununla birlikte OPEC, yılın ikinci yarısında talebin ilkine göre daha yüksek olmasını bekliyor.

Kovid-19 salgınının Çin’deki ulaşım ve sanayi sektörlerine negatif etkisinin, ilk yarı rakamları üzerinde tesirini gösterdiği kaydedilen raporda, "Halihazırda Kovid-19 salgını, dünyanın pek çok ülkesinde ve bölgesinde artan petrol talebi üzerinde baskı oluşturuyor ve başta ulaşım olmak üzere yakıt tüketim seviyeleri üzerinde benzeri görülmemiş bir etkiye sahip" ifadelerine yer verildi.

OPEC, "Aşağı yönlü riskler önemini koruyor ve özellikle ikinci çeyrekte daha fazla düzeltme yapılması olasılığını ortaya koyuyor. Petrol piyasası şu anda ani, aşırı ve küresel ölçekte tarihi bir şok yaşıyor" dedi.