Rusya hükümeti, koronavirüs tedavisi için 'hidroksiklorokin' kullanımına izin verdi

Rusya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için ülkede tescilli olmayan 'hidroksiklorokin' kullanımına izin verdi.

Çin makamları, Kovid-19 salgınıyla mücadelede destek için Rusya'ya 68 bin 600 kutu hidroksiklorokini karşılıksız olarak gönderdi. İlaç, Kovid-19 hastalarının tedavisinde Çinli doktorlar tarafından başarıyla kullanıldı.

Rusya Ulusal Tıbbi Kardiyoloji Araştırma Merkezi, bu ilacın özel sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere sağlık kuruluşları arasında kullanımı, depolaması ve dağıtımı ile görevlendirildi.

Başbakan Mihail Mişustin, Roszdravnadzor'a tabletlerin etkinliği ve güvenliğini kontrol etmesi talimatı verdi.

Ulusal sağlık kuruluşları, laboratuvarda ilacın 'umut verici sonuçlar' gösterdiğini bildirdi.

Daha önce, ABD'de koronavirüs hastalarının tedavisi için antimalaryal ilaç hidroksiklorokinin klinik denemelerine başlandığı belirtilmişti.

Son verilere göre, Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bine ulaştı, 2 bin 300'den fazla hasta tedavi edildi, 232 kişi öldü.