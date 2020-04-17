Kuzey Kıbrıs'taki 'ilaç krizine' Akıncı'dan yorum: Hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakanlıktan yapılan ‘Güney Kıbrıs’tan ilaçlar yasal olmayan yollardan geçirildi’ açıklamasına kinayeli bir yanıt verdi.

Kıbrıs Gazetesi’nin aktardığına göre Akıncı, “İki toplumlu sağlık komitesinin eşbaşkanları arasında yürütülen rutin iletişim çerçevesinde, daha önce de uygulanan yöntem uyarınca, bir miktar ilaç ve korunma giysisi, bugün komitenin Kıbrıs Türk kanadınca iletilen talep doğrultusunda Cumhurbaşkanlığınca belediyeden sağlanan destekle temin edilerek istenen yere teslim edilmiştir” dedi.

Ne olmuştu?

Akıncı, “Başbakanlık açıklamasıyla yaptığımız işin ne büyük bir kaçakçılık suçu olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Başbakanın suç duyurusunun ardından sevgili (Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet) Harmancı ile birlikte hakkımızda işlem yapılmasını bekliyoruz. Sağlıkla kalın” ifadelerini kullandı.

Bir ilacın veya sağlık malzemesinin Kuzey Kıbrıs’a girebilmesi için İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden izin alınması gerekiyor. İzin alındıktan sonra ise gümrük işlemleri yapılıyor.

Başbakanlık ise Cumhurbaşkanlığı’nda faaliyet gösteren ‘İki Toplumlu Sağlık Komitesi’ tarafından Güney Kıbrıs’tan sağlanan ilaç ve malzemelerde bu sürecin izlenmediğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi'nin ilaçların yasal olmayan yollardan ülkeye geçirdiğinin saptandığını kaydetmişti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, söz konusu ilaçların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından inceleneceği, uygun görülmesi halinde depolarda bulunmasına ve gerekmesi halinde kullanılmasına izin verileceği ifade edilmişti.