Koronavirüsü yenen Fatih Terim: Korku kelimesi bile yetmez

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek hastaneden taburcu olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadığı süreçle ilgili olarak "Korku kelimesi bile yetmez" dedi.

Bir süre hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadığı süreçle ilgili olarak İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

"Korku kelimesi bile yetmez" diyen Terim, devamında "Virüsü yenerek hayatta kalan İtalyan dostlarımın ne demek istediğimi anlayacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Skorer'den Onur Dinçer'in aktardığına göre Terim şunları kaydetti:

"Dünyanın şu an çok önemli bir sınavdan geçtiğine inanıyorum. Benim ikinci evim olan İtalya'ya da taziyelerimi, geçmiş olsun dileklerimi ve samimi dayanışma duygularımı ifade etmek isterim. Allah herkesin yardımcısı olsun.

Açıkçası çok şanslıyım çünkü virüsü, tüm semptomları göstermeden fark ettik. Dolaysıyla derhal tedaviye başladık. Şu an evdeyim, istirahat halindeyim. İyiyim, beni hatırlayan destek olan sizlere de çok teşekkür ederim."

'Demiral atletik ve kararlı bir oyuncu'

Sassuolo'dan transfer olduğu Juventus'ta kendisini kısa sürede kanıtlayan Merih Demiral da Fatih Terim'in gündemindeydi. Deneyimli çalıştırıcı genç savunmacıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Merih Demiral çok çalışkan bir futbolcu. Kendine güveni var ve Juventus'ta da bunu kanıtlayarak önemli bir isim haline geldi. Atletik ve kararlı bir oyuncu. 1.90'lık boyuna karşın sürati büyük bir avantaj. En önemli karakteristik özelliği ise sezgilerinin kuvvetli olması. Tekniği ve oyun görüşü de fena değil.

Çok iyi şeyler yapmakta olduğunu söyleyebilirim. Sakatlığı atlattıktan sonra hakkında çok daha fazla şeyler duyacağımızı umuyorum. Mevkisinin en iyisi olması zor ama imkansız değil. Merih'te bu potansiyel var, dahası önünde uzun bir kariyer var. Kendini daha da geliştirecektir."

'Milan'ı şampiyonluktan uzak görmek beni üzüyor'

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki rekabete değinen Terim "Futbol çok öngörülebilir bir oyun değil, döndükten sonra neler olacağını bilmiyoruz. Juventus'un şampiyon olma şansı var. Juventus'u İstanbul'a bekliyorum şampiyonluk için" dedi.

Fatih Terim bir zamanlar başında bulunduğu Milan hakkında da şunları söyledi:

"Onları böyle şampiyonluktan uzak görmek beni üzüyor. Milan gibi bir takım her zaman şampiyonluk potasında olmalı, Fiorentina da öyle. Bu iki büyük kulüp de umarım gerçek seviyelerine dönerler."