Moskova Belediyesi sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama ve taksi ile ulaşım imkanı sağlıyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in imzaladığı talimatla koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına otellerde ücretsiz konaklama ve taksi ile iş yerlerine gidiş-dönüş ücretsiz ulaşım imkanı sağlandı.

Moskova Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in dün imzaladığı talimat doğrultusunda koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanları kentteki otel ve taksilerden ücretsiz yararlanacak. Otel ve taksi ücretleri belediyenin bütçesinden karşılanacak.

Programda kentteki 20 otel ve 4-5 taksi işletmecisi kuruluş yer alacak. Sağlık çalışanlarının iş yerlerine en yakın otele yerleştirilmesine özen gösterilecek.

Kararla sağlık çalışanlarının yakınlarına virüs bulaştırma riskinin ve dış ortamlarla temasının minimuma indirilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan sağlık çalışanlarının 12 Nisan’da otellere yerleştirilmeye başlandığı ve şimdiden 500 kişi için bu imkanın sağlandığı aktarıldı.