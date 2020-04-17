İtalya normale dönüşü hızlandırıyor: Virüsle teması izleyen uygulama geliştirildi

İtalya, kullanıcıların temasa geçtikleri kişileri izleyecek ve virüs bulaşma riski konusunda uyaracak bir akıllı telefon uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Koronavirüsten en kötü etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da yetkililer salgını kontrol altına almak için teknolojiye başvurdu.

Bu amaçla Milano merkezli Bending Spoons adlı yazılım geliştirme şirketiyle anlaşan yetkililer, bir akıllı telefon uygulamasını hayata geçiriyor.

‘Immuni’ adı verilen uygulama, virüsle enfekte olan bir kişiyle karşılaştığında uyarıyor.

Konum bilgilerini kullanmayacak

Tamamen isteğe bağlı olarak indirilecek olan uygulama, kişisel mahremiyeti garanti sözü veriyor. Uygulama, benzerlerinin aksine kullanıcının konum bilgilerinden faydalanmıyor, Bluetooth teknolojisi aracılığıyla bir kullanıcının virüsle enfekte olan biriyle temas kurup kurmadığını tespit ediyor.

'Normalliğe dönüşü temsil ediyor'

Eğer temas kurmuşsa kullanıcıyı hemen uyarıyor ve kendini karantinaya almasını, test yaptırmasını öneriyor.

Kullanım her ne kadar gönüllülük esasına bağlansa da yetkililer halkın büyük çoğunluğunu bu uygulamayı indireceğini düşünüyor. Yetkililere göre yüzde 60’lara varan bir kullanım salgının daha fazla yayılmasını önleyebilir.

Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, “Temas izleme, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemeyi ve kontrol altına almayı amaçlayan bir halk sağlığı önlemi. Ayrıca sürdürülebilir bir acil durum sonrası stratejisinin kilit unsuru ve normalliğe dönüşü temsil ediyor” dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüse müdahalenin ikinci aşamasının bir parçası olarak halkın virüsle bir arada var olmak zorunda olduğunu söylemişti.

İtalya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 22 bin 170 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 168 bin 941’e ulaştı.