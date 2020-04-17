Kaş Kaymakamı Karacan: Vatandaşın ve esnafın tepkisini ölçmek için markete maskesiz girmeye çalıştım

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlere harfiyen uyulduğunu belirterek "Bir gün vatandaşın ve esnafın tepkisini ölçmek için tek başıma maskesiz markete girmeye çalıştım. Girmeden hemen bir vatandaş, 'Maskeni takman gerekiyor' diye uyarıda bulundu" dedi.

Antalya'da Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kuralları eksiksiz uyguladıklarını söyledi. Alınan bütün kararların insan sağlığı için olduğunu, Kaşlı vatandaşların bunu özümsediğini vurgulayan Karacan, kurallara harfiyen uyulduğunu bildirdi.

Karacan, 'evde kal' çağrısının ilçede büyük karşılık bulduğunu, meydanların, dünyaca ünlü sahillerin boş olduğunu dile getirdi.

Kendisinin de bazen denetlemelerde bulunduğunu vurgulayan Karacan, "Bir gün vatandaşın ve esnafın tepkisini ölçmek için tek başıma maskesiz markete girmeye çalıştım. Girmeden hemen bir vatandaş, 'Maskeni takman gerekiyor' diye uyarıda bulundu. Hemen maskemi çıkartıp taktım. Bu beni çok mutlu etti. Vatandaş bu işi gerçek anlamıyla sahiplenmiş" dedi.

Hiç pozitif vakaya rastlanmadı

Kaş'ta bugüne dek herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı. Kaymakam Karacan, daha önce yaptığı açıklamada bu durumla ilgili olarak şunları söylemişti:

“Bu olumlu olayda en büyük katkı kesinlikle sizlerin kurallara uymanız ve görev yapan kamu/güvenlik görevlilerimizin üstün gayret ve çabasıdır. Bundan sonraki zamanlarda da ilçemizde bu virüsün görülmemesi için ilçe giriş-çıkışlarında sıkı kontrollerimiz devam edecek olup, dışarıdan gelecek komşularınızın, misafirlerinizin, yakınlarınızın izole edilmesi ve karantina kurallarına uymalarını hep birlikte sağlamamız, zaruri olmadıkça sokağa çıkmamamız, çıkıldığı zaman da sosyal mesafe kurallarına uymamız ve koruyucu tedbirleri almamız önem arz etmektedir. Sizlerin duyarlılığı bu şekilde devam ettiği müddetçe inşallah koronavirüs Kaş ilçemize giremeyecektir.”