Polisler artık sokaklarda 'Baharın gelmesi bizleri yanıltmasın, salgın tehlikesi geçmedi' anonsu yapacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede cami ve belediye hoparlörü ile kolluk kuvvetlerinin araçlarından yapılan uyarı anonslarında değişikliğe gidilerek, havaların ısınmasının tedbirlerde gevşemeye yol açmaması istendi.

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı tedbirler hayata geçirilirken, vatandaşlara yönelik cami ve belediye hoparlörleri ve kolluk kuvvetlerinin araçlarından yapılan anonslu uyarılar devam ediyor.

Yapılan anonslar, alınan tedbirlere vatandaşların uyumunu kolaylaştırıp sürece katkı sağlıyor.

Değişiklik sonucu, yeni anons metni şöyle:

"Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüs'le mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim."

Söz konusu metin camilerden ve belediye merkezi yayın sistemlerinden günde en az 5 kez, kolluk araçlarından ise sürekli tekrarlanarak yapılacak.