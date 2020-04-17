Bilim Kurulu Üyesi Prof. Azap'tan 'Dornaz Alfa' ilacıyla ilgili açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın duyurduğu 'Dornaz Alfa' ilacıyla ilgili olarak "Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor. Daha sonra hayal kırıklığı ve umutsuzluk gelişebilir diye endişelerim var benim kişisel olarak" dedi.

Haber Global’in haberine göre Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın duyurduğu 'Dornaz Alfa' ilacının şu ana dek Türkiye'de hiç kullanılmadığını söyledi.

İlacın başka ülkelerde klinik çalışma amacıyla çok küçük hasta gruplarında kullanıldığını belirten Azap, şöyle devam etti:

Çok olağanüstü günler den geçiyoruz. Hastalık hızlı bir şekilde yayılıyor ve herkes elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyor. Bunun heyecanı ile bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak açıklamalarla karşılaşıyoruz. Ben bunu araştırmacıların heyecanına ve hastalığın çok yayılıyor olmasına bağlıyorum.

den geçiyoruz. Hastalık hızlı bir şekilde yayılıyor ve herkes elinden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyor. Bunun heyecanı ile bilimsel akış şemalarının dışına çıkarak açıklamalarla karşılaşıyoruz. Ben bunu araştırmacıların heyecanına ve hastalığın çok yayılıyor olmasına bağlıyorum. Bu tür heyecanlı açıklamalar insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan güven ve umut duygusuna sebep oluyor. Daha sonra hayal kırıklığı ve umutsuzluk gelişebilir diye endişelerim var benim kişisel olarak. O yüzden bunları çok dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım.

insanlarda gereksiz ve bilimsel zemini olmayan ve duygusuna sebep oluyor. Daha sonra hayal kırıklığı ve umutsuzluk gelişebilir diye endişelerim var benim kişisel olarak. O yüzden bunları çok dikkatli bir şekilde değerlendirmek lazım. Çok sayıda çalışmalar var ama hala tedavide etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir ilacımız yok.

'Tedavi için kullanıma girme olasılığı var'

Azap, ilacın kullanıma girmesi ihtimaline ilişkin soruya ise, “Tedavi için kullanıma girme olasılığı var demek doğru olur. Pek çok ilaç için de bu durum söz konusu. Bizim için bir ilacın hastalık tedavisinde kullanılabilir olması için karşılaştırmalı, kontrollü çalışmalara ihtiyaç var. Ancak o zaman bunun fazladan bir katkısı olduğunu söyleyebilirsiniz. Hastalar üzerinde denenmesi gerekiyor” yanıtını verdi.