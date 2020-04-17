Aeroflot, uluslararası bilet satışlarını ağustos ayına kadar askıya aldı

Aeroflot, uluslararası bilet satışlarını temmuz ayının sonuna kadar askıya aldı. Bu tarihten önce bilet satın almak teknik açıdan mümkün olmayacak.

Rus havayolu şirketi Aeroflot, uluslararası bilet satışlarını temmuz ayının sonuna kadar askıya aldı. Moskova'dan New York, İstanbul, Havana, Male ve diğer yabancı şehirlere uçuş biletleri 1 Ağustos'tan itibaren satın alınabilecek. Bu tarihten önce bilet satın almak teknik açıdan mümkün olmayacak. Daha önce şirketin internet sitesinde 30 Nisan'dan sonraki uluslararası uçuşlar için bilet satın almak mümkündü.

Rus yetkililer, koroanvirüs pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası uçak seferlerini 27 Mart'ta kapattı. Şu anda sadece yabancı ülkelerdeki Rus vatandaşlarının ülkeye naklini gerçekleştiren uçuşlara izin veriliyor. Rusya devlet sınırları 30 Mart’tan bu yana kapalı bulunuyor. Diplomatik kurum çalışanları, kamyon sürücüleri ve gemi mürettebatı uygulamanın dışında tutuluyor.

Dünya çapında, havayolu şirketlerinin hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarının büyük bölümü iptal edildi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne (IATA) göre, dünyadaki yolcu uçaklarının en az üçte biri parklara çekildi. Rus yetkililer, uluslararası hava trafiğinin yeniden başlayacağı tarihi henüz açıklamadı.