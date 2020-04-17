Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1769'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bazı ülkelerin virüsü hafife almasının felakete yol açtığını belirten Koca, "Virüs 38 gündür ülkemizde. Şu anda 81 ilimizde. Sizden isteğim, hazır mücadele yoluna girmişken tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun. Virüsü sokaktan alıp, evinize taşımayın. Evinizde kalın, sosyal mesafe, izolasyon kuralına uyun. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin kahramanlarıdır" dedi.

"Önceki basın toplantısında benden en çok duyduğunuz kelime filyasyondu" diyen Koca, şöyle devam etti:

Vakaların temas zincirlerinin tek tek bulunarak gözetim altına aldığımızdan bahsettim. Birinci basamak sağlık hizmeti nin ne denli etkili olduğu bir kez daha görüldü. Salgın hastalıklarda ilk amaç hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Hekim olarak yayılmanın önünü kesmezseniz sadece tedavi ile sonuç alamazsınız. Filyasyon çalışmalarını ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama. Sizlere ilk vakamızdan hastalığın bulaştığı kişileri gösteren bir şema göstermiştim. İşte bu şema her vakamız için tek tek çalıştığımız filyasyon çalışmasının bir örneğidir. Bugüne kadar filyasyon çalışması 322 bin 734 kişi oldu.

nin ne denli etkili olduğu bir kez daha görüldü. Salgın hastalıklarda ilk amaç hastalığın yayılmasının önünü kesmektir. Hekim olarak yayılmanın önünü kesmezseniz sadece tedavi ile sonuç alamazsınız. çalışmalarını ilk vakadan beri titizlikle yürüttüğümüz bir uygulama. Sizlere ilk vakamızdan hastalığın bulaştığı kişileri gösteren bir şema göstermiştim. İşte bu şema her vakamız için tek tek çalıştığımız filyasyon çalışmasının bir örneğidir. Bugüne kadar filyasyon çalışması kişi oldu. Özellikle temaslılara ulaşma oranı, süreleri yakından izleniyor. Filyasyon başarımızı sayısal olarak ölçebiliyor, merkezden açık olan yerleri tespit edip karar verebiliyoruz. Sahada ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezi hekimleri, diş hekimlerimiz, diğer sağlık personelimiz enfekte vakala ra ulaşıp tespitini kolaylaştırıp, denetim altında tutarak hastanemizin yükünü azaltıyorlar.

ra ulaşıp tespitini kolaylaştırıp, denetim altında tutarak hastanemizin yükünü azaltıyorlar. Bunlara sahip olmamız bizim büyük şansımızdır. Vakalara erken müdahale, mücadele stratejimizin bir diğer önemli yönünü oluşturmaktadır. Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç oluşturduk. Tüm hastalarımıza ilacı ücretsiz ulaştırdık. Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük.

'Sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i, 65 yaşından büyüktü'

Erken tedaviye başlayanlarda yoğun bakım oranı yüzde 4 oldu. Erken tedaviye başlamanın bir başka somut sonucu hastalığın zatürreye dönüşme hızındaki düşmedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultasında tedavi algoritmasını değiştirip tedaviye erken başlamamız zatürre oranlarını düşürmüştür. Evde izolasyonun bazı somut s onuçlar ını da sizinle paylaşmak isterim. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkışını kısıtladık. Gençlerimize de bu kısıtlamayı getirdik. Bu tedbirler netice vermektedir. İleri yaşta pozitif vaka sayımızda belirli azalma görüldü. Sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i, 65 yaşından büyüktü, kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü.

yüzde 4 oldu. Erken tedaviye başlamanın bir başka somut sonucu hastalığın zatürreye dönüşme hızındaki düşmedir. Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultasında tedavi algoritmasını değiştirip tedaviye erken başlamamız zatürre oranlarını düşürmüştür. Evde izolasyonun bazı s ını da sizinle paylaşmak isterim. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dışarı çıkışını kısıtladık. Gençlerimize de bu kısıtlamayı getirdik. Bu tedbirler netice vermektedir. İleri yaşta pozitif vaka sayımızda belirli azalma görüldü. Sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i, 65 yaşından büyüktü, kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü. Hastanelerimizde sağlık personelimiz aynı hız ve gayretle görevlerine devam etmektedir. Bir yandan filyasyonla yaygın tarama programları diğer yandan gittikçe artan test sayıları neticesinde vaka sayılarında artış devam etmektedir, ancak bu artış hızında düşüş görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturulması mümkün olacaktır.

'Teşhis konan birisiyle temasınız olmuşsa hiç vakit kaybetmeyin'

Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle toplam test 558 bin 413 oldu. 4 bin 353 yeni vaka ile 78 bin 546'ya ulaştı. 1542 hastamız iyileşti. Toplamda 8 bin 631 iyileşen hastamız oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1769 'a yükseldi. Vaka sayısı 78 bin 546 'ya ulaştı. Yoğun bakım, entübe hasta sayımız azalıyor, iyileşen hasta sayımız hızla artıyor. Size hizmet verecek güce, şartlara sahibiz. Tedavi için geç kalmayın. Geç kalmanız akciğer iltihabına sebep olabilir. Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale etme imkanlarımız gücümüz var. Teşhis konan birisiyle temasınız olmuşsa hiç vakit kaybetmeyin. Bilgelik dolu bir öğüt vardır. Der ki: kaygı kargaşa yatışana kadar evinize çekilin, hayat durulana kadar evinizde kalın, sükunetinizi koruyun. Eviniz düşündüğünüzden daha büyüktür. Bilimin sizlerden istediği irfanın telkin ettiği şeydir. Evde kalmanın ödülü büyük olacaktır. Bu ödülü bu gün uyduğumuz tedbirlerle kazanacağız.

oldu. 4 bin 353 yeni vaka ile 78 bin 546'ya ulaştı. hastamız iyileşti. Toplamda 8 bin 631 iyileşen hastamız oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 'a yükseldi. Vaka sayısı 'ya ulaştı. Yoğun bakım, entübe hasta sayımız azalıyor, iyileşen hasta sayımız hızla artıyor. Size hizmet verecek güce, şartlara sahibiz. Tedavi için geç kalmayın. Geç kalmanız sebep olabilir. Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale etme imkanlarımız gücümüz var. Teşhis konan birisiyle temasınız olmuşsa hiç vakit kaybetmeyin. Bilgelik dolu bir öğüt vardır. Der ki: kaygı kargaşa yatışana kadar evinize çekilin, hayat durulana kadar evinizde kalın, sükunetinizi koruyun. Eviniz düşündüğünüzden daha büyüktür. Bilimin sizlerden istediği irfanın telkin ettiği şeydir. Evde kalmanın ödülü büyük olacaktır. Bu ödülü bu gün uyduğumuz tedbirlerle kazanacağız. Sağlıkta şiddetin önlenmesi yasası teklifi yüce meclisimizde grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla gündeme alınıp yasalaştı. Bugüne kadar en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize sağlık çalışanlarım adına teşekkür ediyorum.

yüce meclisimizde grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla gündeme alınıp yasalaştı. Bugüne kadar en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize sağlık çalışanlarım adına teşekkür ediyorum. (23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?) Gelecek hafta bugün gündeme gelmedi, haftaya konuşulur.

'Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içerisinde bir pik noktasına erişebileceğimizi görüyoruz'

(Hayat ne zaman normale döner?) Tedbiri asla elden bırakmamalıyız. Süreci Bilim Kurulu 'nun da yaklaşımıyla şeffaf bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Rakamları hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içinde bir 'pik' noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. 2 haftalık bir plato dönemi olacağını biliyoruz. 2-3 hafta içinde de düşeceğini biliyoruz. Bunlar bizi rahatlatmamalı, tedbiri elden bırakmamalıyız. Bu mücadelede çok önemli 3 unsur var; 1 vakayı tespit edip filyasyon taramasını yapabilir olmak, hızlı tespit. 2 tedavide çok güçlü olabilir olmak. 3. bacağı ise izolasyon, izolasyon, izolasyon. Bu sağlanabilirse yeni dalganın oluşumu önlenebilir ve hayat erken dönemde normale döner diye düşünüyoruz.

Tedbiri asla elden bırakmamalıyız. Süreci 'nun da yaklaşımıyla şeffaf bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Rakamları hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Önümüzdeki 1 hafta 10 gün içinde bir noktasına erişebileceğimizi görüyoruz. 2 haftalık bir plato dönemi olacağını biliyoruz. 2-3 hafta içinde de düşeceğini biliyoruz. Bunlar bizi rahatlatmamalı, tedbiri elden bırakmamalıyız. Bu mücadelede çok önemli var; 1 vakayı tespit edip filyasyon taramasını yapabilir olmak, hızlı tespit. 2 tedavide çok güçlü olabilir olmak. 3. bacağı ise izolasyon, izolasyon, izolasyon. Bu sağlanabilirse yeni dalganın oluşumu önlenebilir ve hayat erken dönemde normale döner diye düşünüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye ile ilgili hiçbir sorunu yok. Sorun olduğunu söyleyenler direktörün açıklamasına baksınlar. Bizim ölüm oranlarını, ölüm rakamlarımızı ne kadar şeffaf yaptığımızı belirten açıklamaları da oldu. Dünya Sağlık Örgütü PCR testinin yapılamadığı ülkeler için olabilecek bir kod, PCR testi yapan ülkelere ikinci bir kod veriyor. Türkiye için verilmesi gereken kod doğrulanmış vaka için olan kod. Bu anlamda hiçbir sorun yok. DSÖ bizim yaptığımız çalışmaları, bildirimleri takdirle anıyor. Biz hekimlerimize, sağlık ordumuza güvenelim. Ölüm sayılarımızdaki düşüş tedavideki farklı yaklaşımı, yoğun bakımdaki pratik uygulamamız, sağlık çalışanlarımızın bu noktada farklı olduğuna inanalım. Bunu da dünyaya yayınlarla göstermek istiyoruz.

'Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz'