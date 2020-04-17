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21:40 17 Nisan 2020
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    Edirne Belediye Başkanı Gürkan: Mezarlıklar 'Bana bir şey olmaz' diyenlerle doluyor

    © Fotoğraf : Sözcü / Uğur Akagündüz
    Koronavirüs salgını
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    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs salgını süresince yoğunluğuyla dikkat çeken Saraçlar Caddesi’nde esnaf denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında maske de dağıtan Gürkan, “Biraz sert konuşacağım, mezarlıklar bana bir şey olmaz diyenlerle doluyor” dedi.

    Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen kentte yoğunluğuyla dikkat çeken trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde denetim gerçekleştirdi.

    Uğur Akagündüz'ün Sözcü'de yayımlanan haberine göre Gürkan, belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli ile gerçekleştirdiği denetimde esnafları ve vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uymaları konularında uyarılarda bulundu.

    'Maske bulamıyoruz'

    Caddede iş yerleri açık olan esnafları ziyaret eden Gürkan, maske kullanmayan esnaflara tepki gösterirken; siyah renkteki maske kullanan iş yeri sahiplerini ve personelleri de N95 ve üç katlı maske kullanmaya davet etti.

    Gürkan, esnaflara ve vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirirken; bazı vatandaşlar da maske bulamamaları nedeniyle Gürkan'a şikayetlerini ilettiler. Gürkan, denetim sırasında karşılaştığı 65 yaş üzeri vatandaşları da evde kalmaya davet etti.

    65 yaş üstü vatandaşla karşılaştı

    Saraçlar Caddesi'ndeki PTT şubesinde sıra bekleyen 65 yaş üzeri bir vatandaşla karşılaşan Gürkan, vatandaşı koronavirüs salgınına karşı evde kalması uyarısında bulundu.

    Gürkan, vatandaşa evden dışarı çıkma nedenini sorarken; vatandaştan yurt dışından havale beklediği yanıtını aldı. Gürkan, bir süre sohbet ettiği vatandaşın ikamet adresini de alırken; belediye personeline, 65 yaş üzeri vatandaş için gıda desteğinde bulunulması talimatı verdi.

    'Ben size kıyamam'

    Gürkan, cadde üzerinde iş yerlerini açan esnafları da ziyaret etti. Ziyaret sırasında Gürkan, esnaflara ihtiyaçlarını sorarken; koronavirüs tedbirleri kapsamında maske kullanımına dikkat etmeleri konusunda da uyarılarda bulundu.

    Gürkan, caddede bulunan bir iş yerinin personellerini de siyah maske konusunda uyardı. Siyah maskenin koronavirüse karşı etkisiz olduğunu belirten Gürkan, personellerden siyah maske dışında maskelerinin bulunmadığı yanıtını aldı.

    Personellerin maske talep etmesi üzerine cevap veren Gürkan, “Maske göndereyim ama parayı patron kazanıyor, maskeyi bize ödetiyorlar. Maske gönderirim, ben size kıyamam. Bu maskeleri de takmayın. O maskeler bir işe yaramıyor” dedi. Gürkan, belediye ekiplerine işletme personelleri için bir kutu maske verilmesi talimatında bulundu.

    'Biriniz taşıdığı zaman hepinize bulaşır'

    Gürkan, denetim sırasında halı ve kilim satan bir işletmeye de girerken; işletme personelinin maske takmamasına tepki gösterdi.

    Uyarısı sonrası maske takan işletme personeline tepki gösteren Gürkan, “Bir aradasınız. Bu olayda en kötü şey ne biliyor musunuz? Bana bir şey olmaz demek. Biraz sert konuşacağım: mezarlıklar 'Bana bir şey olmaz' diyenlerle doluyor. Bütün gün berabersiniz ama birbirinizden ayrılıyorsunuz. Farkında olmadan bu virüs bulaşıyor. Biriniz taşıdığı zaman hepinize taşır” dedi.

    'Maskeler evlere gelecek'

    Gürkan, caddede bulunan vatandaşların da maske bulamaması nedeniyle şikayetlerini dinledi. Vatandaşlara maske dağıtan Gürkan, bir vatandaşın maske bulamadığını söylemesi üzerine cevap vererek; “Evlere dağıtılıyor. Edirne'de 200 bin kişi yaşıyor, hepsine bir anda dağıtamayız. Bütün evlere gelecek, sizin belediyeniz var merak etmeyin. Mecbur kalmadan sokağa çıkmayın ifadelerine yer verdi.

    'Maske takmayanların iş yerlerini kapatıyoruz'

    Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürkan, esnaf denetimlerinin devam edeceğini söyledi. Gürkan şunları kaydetti:

    “Vatandaşın ama özellikle esnafın maske takması lazım. Esnafımızı bu yüzden uyarıyoruz. Maske takmayan esnafın çalıştığı yerleri kapatıyoruz. Sağlık her şeyden önemlidir. Esnafımız da bu kurallara en başta uyarak örnek olmalı. Edirne’de bu anlamda çok büyük sıkıntımız yok, iyi gidiyor. Vaka sayısı da her gün azalarak devam ediyor. Kurallara uyacağız, uyduğumuz sürece de herhangi bir sıkıntı olmayacak.

    Siyah maskelerin sağlıklı olmadığı basında ve sosyal medyada çıkıyor. Bunu ticari kaygı ile söylemiyorum. Benim derdim vatandaşın sağlığıdır. Bütün bilim insanları böyle söylüyorlar. O yüzden N95 ve üç katlı maske gibi maskelerle sağlığımızı korumamız gerek. Vatandaşlarımızı bıkmadan, usanmadan uyarmaya devam edeceğiz. Lütfen evde kalın, evden çok zorunlu olmadıkça çıkmayın. Evden çıktığınızda da en kısa sürede işinizi bitirip tekrar eve girelim. Evde hijyen kurallarını uygulayalım. Hem kendimizin, hem yakınlarımızın, hem de halkın sağlığı için tedbirlere uyalım."

    Etiketler:
    Koronavirüs, Edirne, Recep Gürkan
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