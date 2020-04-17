Kuveyt'ten getirilen Türk işçiler Burdur’da karantinaya alındı

Kuveyt'ten, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Antalya'ya gelen 275 Türk işçi, kontrollerinin ardından polis eşliğinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli KYK erkek öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
Otobüsle gelen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyularak yurtlara yerleştirildi.
Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların, tüm ihtiyaçları yurtlarda karşılanacak.
Daha önce de yurt dışından getirilen 151 Türk vatandaşı Burdur'daki yurtlarda gözlem altında tutulmuş, 14 gün karantina süresini doldurduktan sonra Burdur’dan memleketlerine otobüslerle gönderilmişti.
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