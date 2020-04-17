Rusya’da yeni bir koronavirüs tedavi yöntemi test edildi

Burnazyan Federal Tıp ve Biyoloji Merkezi doktorları, Kovid-19 hastalarını basınç odasında tedavi etme yöntemini test etti.

Burnazyan Federal Tıp ve Biyoloji Merkezi Tıbbi Bölüm Başkan Yardımcısı Yuriy Udalov, dünyada yapılan birçok çalışmanın, normobarik oksijenasyonun olumlu bir etkiye sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Yuriy Udalov, Federal Tıp ve Biyoloji Merkezi sisteminde bu yöntemin sporcuları iyileştiemek için kullanıldığını belirterek, çalışmanın sonuçlarının yayınlanmasından iki gün sonra doktorlar tarafından kullanılmaya başladığını kaydetti.

Rusya’da yayın yapan REN TV’ye konuşan Udalov, bu tedavi yönteminin klinik etkinliğinin kanıtlandığını ve ilk hastaya uygulanmaya başladığını ifade etti.

Söz konusu tedavi yönteminin özünün vücuda fazla oksijen vermek olduğunu ve bunun solunum cihazı yoluyla veya basınç odasında yapılabileceğini belirten Udalov, şu ifadeleri kullandı: “Basınç odaları farklı türlerdedir. Burada sözkonusu olan, daha iyi oksijen penetrasyonu etkisi veren normobarik basınç odasıdır.”

Udalov, bu yöntemin, durumu orta derecede olan hastalar için uygun olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu tedavi yöntemi, Burnazyan Federal Tıp ve Biyoloji Merkezi doktorlarının yanı sıra, Rusya Federal Biyomedikal Ajansı uzmanları tarafından da kullanılıyor.