Koronavirüs tedavisi gören yaşlı kadın, çocuğundan aldığı mektubu okuduktan 6 saat sonra öldü: 'Sakın korkma Anne'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının yükseldiği İngiltere'de duygusal anlar yaşandı. İngiltere'nin Peterborough kentindeki Philia Lodge bakım evinde koronavirüs tedavisi gören ölüm döşeğindeki Peggy adlı kadına tedavisi süresince yanında olan hemşireden son isteği olarak çocuklarından gelen mektubu okumasını istedi.

Huzurevinde görevli hemşire yaşlı kadını kırmadı, çocuklarından gelen mektubu okumaya başladı.

'Gelmiş geçmiş en iyi annesin'

Çocukları tarafından yaşlı kadına gönderilen mektupta "Sakın korkma Anne. Yanında olamadığım için çok üzgünüm ama sakın korkma, babam seninle birlikte olacak. Eminim uzun zamandır ona katılmanı bekliyordu. Hepimiz tarafından ne kadar sevildiğini bilmeni istiyorum. Sen gelmiş geçmiş en iyi annesin" ifadeleri kullanıldı.

Mektubu okuduktan 6 saat sonra öldü

Peggy, hemşirenin mektubu okuduktan 6 saat sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Koronavirüs tedavisi gören yaşlı kadın, çocuğundan aldığı mektubu hemşire aracılığıyla okuduktan 6 saat sonra öldü: 'Sakın korkma Anne, yanında olamadığım için üzgünüm. Babam seninle olacak. Sen gelmiş geçmiş en iyi annesin'https://t.co/58X84GWIrJ pic.twitter.com/4AWJ9CejBW — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 17, 2020

​