'Rusya'da koronavirüs vaka sayısı henüz pik noktasına yaklaşmadı'

Moskova Bölgesi'ne bağlı Kommunarka kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği 40 no’lu hastanenin doktoru Yegor Larin, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında henüz pik noktasına yaklaşmadığını söyledi.

Rus medyasına konuşan Larin, "Yakın zamanda pik noktasını görmeyeceğimizi düşünüyorum, ama şimdiden ona hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

Hastanelerinde ek yatakların yerleştirildiğini ve ek personel alımı yapıldığını söyleyen doktor, ülkenin diğer bölgelerinde görev başında olan meslektaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını ve bilgi alışverişi yaptıklarını anlatarak, "Ayrıca İtalya, Fransa, Çin’den meslektaşlarımızla konuşuyoruz, yeni bir yol açmamak, var olan deneyimden yararlanmak için onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz" dedi.

Rusya’da son bir gün içerisinde 4 bin 069 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklaması yapmıştı. Ülkede son bir gün içerisinde ölenlerin sayısı 41 olarak kayıtlara geçerken, 286 kişinin tedavileri tamamlanıp taburcu edilmişti.

Böylece Rusya’da pandeminin başlamasından beri tespit edilmiş pozitif vaka sayısı 32 bin 7’ye ulaştı.