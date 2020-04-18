ABD'nin Florida eyaletinde bazı plajlar pandemi devam etmesine rağmen yeniden açılacak

ABD'nin Florida eyaletinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan bazı plaj ve parkların yeniden açılması yönünde karar alındı.

Florida Valisi Ron DeSantis, Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin gevşetileceği yönündeki açıklamasını takiben bazı parklar ve plajların yeniden açılacağını duyurdu.

DeSantis, düzenlediği basın toplantısında eyalet yetkililerine "Bunu iyi, güvenli bir şekilde yapın" mesajını verdi.

Plaja gideceklerin yine sosyal mesafe kurallarına uymak zorunda olacağını belirten DeSantis, insanların egzersiz yapma, güneş ışığı ve temiz hava almasının zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

Holy hell.



Today, Florida set a record of new coronavirus cases: 1,413 in the last 24 hours.



Florida’s total cases is now 24,753.



Today, @GovRonDeSantis allowed beaches back open.



This is Jacksonville beach one hour ago: pic.twitter.com/oV5b1GTRy8 — Joshua Karp (@JoshuaKarp) April 17, 2020

WKMG'nin haberine göre, yalete bağlı Jacksonville kenti belediye başkanı Lenny Curry de, Duval County'deki plajların, sabah 6 ie 11 ve akşam 17 ile 20 saatleri arasında sınırlı olmak üzere açılacağı bilgisini paylaştı.

Curry, sosyal medyada paylaştığı video mesajda "Arkadaşlar, bu normal yaşama giden yolun başlangıcı olabilir, ancak lütfen bu sınırlamalara riayet edin ve uyun" ifadelerini kullandı.

Curry, normal yaşama geri dönüleceğini ancak sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği eyalette yetkililer, birkaç hafta önce plajların kapatılmaması tepkiyle karşılaşmıştı.

Bahar tatili sonrasında plajlara akın eden üniversite öğrencilerinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması, tartışmaları alevlendirmişti.

Tepkilere yanıt olarak çoğu bölgede plajlar ya kapatılmış ya da kısıtlamalar geitirilmişti.

Eyatte son 24 saatte 1413 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle birlikte toplam vaka sayısı 24 bin 753'e çıktı.