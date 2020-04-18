Rusya’da koronavirüse karşı askeri birlik kuruldu

Bölgelere koronavirüse karşı mücadelede yardım sağlamak amacıyla yaklaşık 10 bin askerlik birlik kurulduğunu belirten Rusya Savunma Bakanı Şoygu, askeri hastanelerin şu anda 4 bin 900 koronavirüs hastası kabul edecek kapasiteye sahip olduğunu, bu rakamın daha da artırılacağını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bugün video bağlantı yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleşen toplantıda, "Silahlı kuvvetlerimiz, Rusya Federasyonu bölgelerine yardım sağlamak için birlik kurdu. Birlik, verilen görevleri yerine getirmek için 3 bin 500 askeri teçhizat ve 10 bin 120 askeri personelden oluşuyor. Silahlı kuvvetlerimiz görevlerine yerine getirmeye hazır" dedi.

Rusya bölgelerine olası yardımın sağlanması amacıyla askeri hastanelerde 4 bin 900 yatağın hazır duruma getirildiğini bildiren Şoygu, "15 Mayıs’a kadar vatandaşlarımıza 7 bin 500 donanımlı yatak ve onlara hizmet edecek 5 bin 200 askeri doktor sunmaya hazır olacağız" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun oluşturduğu 65 yoğun bakım ekibinden 20’sinin Moskova hastanelerinde göreve başladığını anlatan Savunma Bakanı, "Her biri 100 yataklık 7 seyyar hastane ve 3 özel tıbbi müfreze hazır duruma getirildi. Vladivostok kentindeki İrtış hastane gemisinde 450 yatak hazır duruma getirildi" diye kaydetti.

Polimeraz zincir reaksiyonu teşhisi için ek 16 laboratuvarın açıldığını aktaran Şoygu, 17 acil müdahale ekibinin hazır duruma getirildiğini, koronavirüs teşhisi için 4 sahra laboratuvarının açıldığını anlattı.

Ayrıca gerekirse ülkenin farklı bölgelerinde ek 6 hastane açacaklarını kaydeden bakan, ayrıca dezenfeksiyon çalışmaları için Radyasyon, Kimyasal Ve Biyolojik Savunma Birlikleri’nin imkanlarını artırmaya hazır olduklarını vurguladı.