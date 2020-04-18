Rusya'da koronavirüse karşı bağışıklık testlerinin sonuçları açıklandı

Moskova'daki Pirogov Tıp ve Cerrahi Merkezi’nde 240 doktora koronavirüse karşı bağışıklık testi yapıldı. Test yapılan doktorların yüzde 15'inde (30 kişi) koronavirüse karşı bağışıklık tespit edildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre testler, son iki ay içinde akut solunum yolu viral enfeksiyon belirtileri göstermeyen doktorlara yapıldı. Sağlık merkezinin 'kırmızı bölgesi' ve girişinde çalışan doktorlarda koronavirüse karşı bağışıklık tespit edildi.

Bakanlık, test sisteminin Novosibirsk Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi 'Vektör'de geliştirildiğini belirtti.

Daha önce, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, doktorların koronavirüse karşı bağışıklık testlerinin 14 Nisan’da başlayacağını duyurmuştu.

Test, doktorların ne kadar korunduğunu belirlemenin yanı sıra, geliştirilme aşamasında olan koronavirüs aşılarının etkinliğini göstermeye yardımcı olacak.