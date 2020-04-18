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    Tokat'ta, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 15 gün tedavi altında tutulan 14 yaşındaki Fatih Emir Balcı taburcu edildi.

    14 yaşındaki Fatih koronavirüsü yendi

    © DHA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (227)
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    Tokat'ta, yakalandığı koronavirüs nedeniyle 15 gün tedavi altında tutulan 14 yaşındaki Fatih Emir Balcı taburcu edildi.

    Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Erol- Tuba Özden çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan Fatih Emir Balcı, 15 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Niksar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan çocuk, ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

    Fatih Emir Balcı, hastanede gördüğü 15 günlük tedavinin ardından bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

    ‘Karın ağrısı ve ateş şikayetiyle gittim’

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    © İHA /
    İstanbul'da koronavirüsü yenen 75 yaşındaki kadın, penguen dansı ile taburcu edildi
    Taburcu olduktan sonra Niksar'daki evinde istirahat eden Fatih Emir Balcı, "Hastaneye baş ağrısı, karın ağrısı ve ateş şikayeti ile gittim. Sonra test yaptılar, pozitif çıktı. Sonra yatışımı yaptılar. Niksar'daki hastanede bir gün yattık. Daha sonra ikinci gün Tokat'a gittik. Orada da 14 günü tamamladık. Hemşireler çok iyi davrandı bize, sağlığımızı iyi korudular. Hastalığı ise gezerken kaptım galiba. Hastanedeki günlerimde ilk günlerde öksürmekten uyuyamıyordum. Daha sonraları rahat uyumaya başladım. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Kimse evlerinden dışarıya çıkmasın, sağlığı için" dedi.

    ‘herkes bizden uzak durmaya başladı’

    Fatih'in üvey babası Erol Özden ise hastalığın öksürükle başladığını belirterek, "Niksar Devler Hastanesi'ne götürdük. Orada yapılan testinin pozitif olduğunu söylediler. Tabi o anda bir panik olduk. Bu Niksar'da duyuldu. Çok zor bir süreç yaşadık. Bütün herkes bizden uzak durmaya başladı. Yanımıza yanaşmadılar. 'Ölmüş, çok kötü durumdaymış, ölecekmiş' diye sıkıntılı bir dönem yaşadık. Daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Orada 14 gün kaldı. Sağlığının çok iyi olduğunu söyledi doktorlar, taburcu olduk. Herkesten Allah razı olsun çok iyi baktılar" diye konuştu.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (227)

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    Etiketler:
    Fatih Emir Balcı, Tedavi, Koronavirüs, Tokat
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