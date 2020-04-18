İstanbul Valisi Yerlikaya sokağa çıkma ihlalleri açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara bugün uygulanan idari işlem ve para cezalarını açıkladı.
Yerlikaya'nın Twitter'dan yapıtığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet teşkilatımız tarafından 1.405 idari işlem yapılmış, toplamda 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir."
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 18, 2020
🚨 Emniyet teşkilatımız tarafından
1.405 idari işlem yapılmış, toplamda 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir.
🚨 Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir.#EvdeKal 🏠 pic.twitter.com/mD9ewYMSNl
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