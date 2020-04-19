Kayıt
01:46 19 Nisan 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Koronavirüs salgını nedeniyle düğünü ertelenen sağlık çalışanı Cemre Yetgin ve Yunus Taştemür çifti, gelinlik ile damatlık yerine koruyucu tulumlarını giyip nikah masasına oturdu

    Sağlıkçı çift koruyucu tulumla evlenip canlı yayından halaylı düğün yaptı

    © DHA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104186/06/1041860640_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_0185214ceb97e4549e0400c0d670ae7d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004191041860687-saglikci-cift-koruyucu-tulumla-evlenip-canli-yayindan-halayli-dugun-yapti/

    Koronavirüs salgını nedeniyle düğünü ertelenen sağlık çalışanı Cemre Yetgin ve Yunus Taştemür çifti, gelinlik ile damatlık yerine koruyucu tulumlarını giyip nikah masasına oturdu. Çift, nikahlarının ardından da ertelenen düğünlerinin yerine sosyal medya hesaplarından canlı yayınla temsili düğün yaptı.

    Beş yıldır birlikte olan radyoloji teknikeri Cemre Yetgin ile yoğun bakım hemşiresi Yunus Taştemür çifti, koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldı. Fakat koronavirüse rağmen nikah törenlerini yapmak isteyen çift, geçtiğimiz gün gelinlik ile damatlık yerine koruyucu tulumlarını giyerek ve maske ile eldivenlerini takarak Eyüp Belediyesi Nikah Salonu ve Kültür Merkezi'nde evlendi.

    Törene nikah şahitleri dışında kimse katılamazken, çiftin ailesi ve yakınları nikahı salondaki camın arkasından izlemek zorunda kaldı. Ayrıca sağlık çalışanı çifte destek olmak isteyen Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken de nikah törenine video konferans aracılığıyla katıldı. Çifti tebrik eden Köken, ayrıca nikah memuru aracılığıyla kahve takımı hediye etti.

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Cemre Yetgin (@cemreytgn)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Nikah töreninin ardından evlerine giden çift gelinlik ve damatlıklarını giyerek, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla temsili düğünlerini yaptı. Yayına çiftin aileleri, yakınları ile çok sayıda arkadaşı katıldı ve yorum yazarak çifti tebrik etti. Sosyal medya hesaplarındaki canlı yayında düğün dansını yapan çift, daha sonra halay çekerek ve dans ederek mutlu günlerini sevdikleriyle paylaştı. 

    Nikahlarının onlar için unutulmaz bir anıya dönüştüğünü söyleyen Cemre Yetgin sağlık çalışanları adına 'evde kal Türkiye' mesajını da vererek şöyle konuştu:

    "Beş yıldır beraberiz, bu serüvenimizi evlilikle taçlandırmak istedik. Fakat koronavirüs sebebiyle düğünümüz ertelendi. Biz de o nedenle nikahımızı yapmak istedik ama bunu unutulmaz bir anıya çevirebilmek için de korona tulumlarımızla evlenmek istedik. Sağ olsun Eyüp Belediye Başkanımız Deniz Köken de bizi kırmadı ve canlı olarak nikahımıza bağlanıp bize tebriklerini iletti. Çok güzel bir nikah, unutamayacağımız bir anı oldu. İleri de çocuklarımıza bundan çok güzel bir şekilde bahsedeceğiz. Sağlık çalışanı arkadaşlarımız adına size buradan sesleniyoruz. İşimiz çok zor, çok büyük bir stres altındayız ama insanları bir nebze güldürebildiysek, bizim yanımızda bir nebze mutlu olabildilerse ne mutlu bize. O yüzden size mesaj gönderiyoruz, evde kal Türkiye. Biz sizler için varız, buradayız ve daima çalışmaya devam edeceğiz."

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Karatepe-Aslantaş arkeolojik alanı, Anadolu coğrafyasında Geç Hitit Dönemi’nde kurulan kent devletlerinden biri olan Adanava’nın bir uç kalesi olarak görkemli suru ve sur kapılarıyla dönemin savunma mimarlığının ünik bir örneği olarak günümüze ulaşıyor. Arkeolojik alan Geç Hitit kale planlamasının yanı sıra anıtsal ve sanatsal değeri olan kapı girişleriyle de döneminin yüksek mimarlık ve sanat anlayışını sergileyen özgün bir örnek. Fenikece ve Luvice olarak tasarlanan çift dilli yazıtları Karatepe-Aslantaş’ı arkeoloji dünyasında öne çıkaran bir başka özellik. Her iki kapısında bulunan bazalt stel ve kabartmalar üzerinde hem Fenike alfabesi ile hem de Luvi hiyeroglifi ile yazılmış, bu dillerdeki en uzun iki dilli metin olan yazıtlar Luvi hiyeroglifinin çözülmesinde önemli role sahip. Arkeolojik alanlarda yerinde koruma ve alan yönetiminin ilk örneklerinden birinin sergilenmesi açısından da öne çıkan alan bu niteliklerinden dolayı “Karatepe-Aslantaş Arkeolojik Alanı” olarak Dünya Miras Geçici Listesi’ne kabul edildi.
    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne Türkiye'den 5 kültür varlığı daha eklendi
    Karikatür
    İngiltere’de sağlık çalışanlarına ‘Harry Potter’ otobüsleri ile ulaşım hizmeti
    İnfografik
    Yeni Rus korvet 'Retivıy'
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet