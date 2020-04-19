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    Donald Trump

    Trump: Hataysa hatadır, ama Çin koronavirüs salgınından kasten sorumluysa sonuçlarıyla yüzleşir

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    Koronavirüs salgını
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    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (71)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202004191041860884-trump-hataysa-hatadir-ama-cin-koronavirus-salginindan-kasten-sorumluysa-sonuclariyla-yuzlesir/

    ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kasten sorumluysa bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi. 

    Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Trump, ABD'de salgının 'pik noktasına' ulaştığına dair olumlu sinyaller görmeye devam ettiklerini ifade etti. 

    ABD'deki ölüm oranlarını nüfusa oranla Batı Avrupa ülkeleri ile karşılaştıran Trump, "Ölüm oranımız muhtemelen Almanya hariç, diğer Batı Avrupa ülkelerinden çok daha düşük. Birleşik Krallık, İsviçre, Belçika, İtalya, Fransa bu ülkeler arasında yer alıyor. İspanya'nın ölüm oranı ise ABD'den yaklaşık 4 kat daha fazla" dedi. 

    Trump, Çin'de ölüm oranının daha yüksek olduğunu iddia etti  

    Çin'deki rakamların ise gerçeği yansıtmadığı iddia eden Trump, "Çin bir numara. Ölüm oranında bizden çok daha ilerideler" diye konuştu. 

    Trump, Çin'in salgındaki rolüne ilişkin, "Eğer hataysa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek" dedi. 

    Teksas ve Vermont'taki  bazı iş yerleri pazartesi günü açılmaya başlayacak 

    Teksas ve Vermont eyaletlerindeki bazı iş yerlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak gelecek pazartesi günü açılacağını duyuran Trump, Montana'nın salgın kapsamında getirilen kısıtlamaları cuma günü kaldırmaya başlayacağını ve Ohio, North Dakota ile Idaho'nun da 1 Mayıs'tan itibaren iş yerlerini aşamalı olarak açmaya başlayacağını söyledi. 

     Trump, ABD genelinde şimdiye kadar 4 milyondan fazla koronavirüs testi yapıldığını aktararak, nüfusa oranla test sayısının da birçok ülkeden daha fazla olduğunu savundu. 

    ABD'nin binlerce suni solunum cihazı üretmeye ve stoklamaya başladığını söyleyen Trump, suni solunum cihazının yeterli olmadığı Meksika'ya ise yardım edeceklerini belirtti.  

    Petrol üretimine getirilecek kısıtlamalar konusunda OPEC+ ülkeleri arasında yapılan görüşmelere dair Rusya ve Suudi Arabistan temaslarına ilişkin de konuşan Trump, "Putin ve Suudi Arabistan Kralı ile bu anlaşmanın üzerinde çalışıyorum. Başkan Putin tam bir centilmen. Bizim için de, onlar için de güzel bir anlaşma oldu" dedi.

    Kuzey Kore ile ilişkilere de değinen Trump, "Kim Jong-un’dan yakın zamanda hoş bir mektup aldım. Ben seçilmeseydim, şu an Kuzey Kore ile savaşta olurduk. Belki dünyanın sonu bile gelebilirdi. Unutmayın ki ben iktidara geldiğimde, bu ülkede mühimmat yoktu. Bir savaşta mücadele etmek için iyi bir yol değil. Başkan Obama bizi mühimmatsız bıraktı. Bizi tıbbi malzemesiz, solunum cihazsız bıraktı. Obama Kim Jong-un ile iyi bir ilişkiye sahip olmak istedi ama Kim onunla buluşmazdı" dedi.

     ''Ramazan ayında yetkililerin Paskalya'da kiliselerde olduğu gibi camilerde de sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmayacağını'' sorgulayan bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımını retweet yapması sorulan Trump, "Ne olacağı görmek istiyorum" dedi.

    İnanan birisi olduğunu ve hangi inançtan olunduğunun bir önemi bulunmadığını belirten Trump, Hristiyan inancına daha öncesine göre farklı ve haksız davranıldığını savundu. 

     

    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (71)
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