Moskova’da koronavirüs tanısı konulan 28 kişi daha hayatını kaybetti

Moskova Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Kovid-19 testi pozitif çıkanlardan 28 kişi daha hayatını kaybettiğini, neredeyse tüm hastalarda farklı hastalıkların bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, “Moskova’da zatürre teşhisi doğrulanan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 28 kişi hayatını kaybetti” denildi.

Ölenlerin 30 ile 93 yaş arasında oldukları belirtilen açıklamada, neredeyse herkeste farklı hastalıkların görüldüğü kaydedildi:

“Hastalarda hipertansiyon, kronik bronşit, piyelonefrit, diyabet gibi hastalıklar bulunuyordu.”

Açıklamada ayıca 30 yaşındaki vakanın diyabet hastası olduğu, 37 yaşındaki bir hastada sol akciğeri tamamen lezyonlu zatürre tanısı konduğu ifade edildi.