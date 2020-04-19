‘Siyah Kuğu’ teorisinin mimarından koronavirüs değerlendirmesi: Dünyanın geçirgenliği azaltılmalı

Siyah Kuğu (Black Swan) teorisini geliştiren ABD’li risk analisti Nassim Nicholas Taleb, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinden ders çıkarabilmek için ülkelerin hastalığın en çok yayıldığı havalimanlarında ve sınırlarında ek kontrol önlemleri alma hakkını saklı tutmaları gerektiğini belirtti.

ABD’li finans profesörü Nassim Nicholas Taleb, Synergy Online Forum çerçevesinde Sputnik’e verdiği demeçte Kovid-19 pandemisinden ders çıkarabilmek için dünyanın geçirgenliğinin azaltılması, yani ülkelerin hastalığın en çok yayıldığı havalimanlarında ve sınırlarında ek kontrol önlemleri alma hakkını saklı tutmaları gerektiğini ifade etti.

Taleb, “Neler olduğunu gördüğümüzde dünyayı nasıl daha az bağlantılı hale getireceğimizi düşünmeye başladık. Ben her şeyin o kadar da zor olduğunu düşünmüyorum. Benim deyimimle ‘süper yayıcılardan’ kaçınmamız, havalimanlarında daha fazla düzenleme getirmemiz, ülkelerin sınırlarını kapatmalarına imkan tanımalıyız ya da en azından topraklarımıza girmeden önce insanları test etmeliyiz. Zira bundan sonraki salgını önlememiz için pek fazla bir şeye ihtiyacımız yok” diye konuştu.

‘Bir sonraki olay solunum hastalığı olmazsa yeniden öğrenmemiz gerekecek’

Şimdiki pandemi sona ermiş olmasa da insanlığın bu görevi şimdi çözmesi halinde gelecekte solunum hastalığı olduğunda nasıl tepki verileceğini kesin olarak bileceğine dikkat çeken uzman, “Fakat bir sonraki solunum hastalığı olmazsa, yeniden öğrenmemiz gerekecek” uyarısında bulundu.

Koronavirüs pandemisinin ‘siyah kuğu’ olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Taleb, “Siyah kuğunun özü, tahmin edilemeyecek bir şey olması. ‘Beyaz’ ve ‘gri’ kuğu dediğimiz şeyler ise, kaçınılmaz oldukları için endişelenmeye değer olaylardır” ifadelerini kullandı.

‘Toplumun olaylara karşı savunmasızlıklarını belirlemesi gerekiyor’

ABD’li uzman, toplumun bu olaylara karşı savunmasızlıklarını, gelecekte onlara karşılık verebilmek için belirlemesi gerektiğine dikkat çeken Taleb, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandemiye karşı güvenlik açıklarımız vardı, şimdi insanlar onları biliyor, finansal açıdan güvenlik açıklarımız var, şimdi insanlar onları biliyor. İklim açısından açıklarımız var, insanlar onları biliyor. Şimdi ise savunmasızlığımızın kaynaklarından biri olarak genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) için endişe etmeliyiz ve insanların dikkati bundan böyle bu konuya odaklanacak.”

‘Siyah Kuğu’ teorisi

'Siyah Kuğu', Taleb’in olması ihtimal dışı görülen, fakat gerçekleştiğinde etkisi çok büyük olan ve bir kez olduktan sonra, sonuçta basit olduğu anlaşılan yeni açıklamalar gerektiren olayları konu alan teorisidir. Uygulama, hiç kimsenin asla krizleri öngöremeyeceğini (teori de bunu öngörüyor), ancak dünya genelinde düzenli olarak bunu yapmaya çalışıyor.