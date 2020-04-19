İstanbul'da bir aile hekimi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Nişanca Aile Sağlığı Merkezi Hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Covid-19 nedeni ile vefat etmiştir.

Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/xjqRxh7mnj