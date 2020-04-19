ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 15 Nisan'da 30 bin koronavirüs ölümü sınırını geçen ABD'de son 4 günde 10 bin kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle, ülkedeki vefat sayısı 40 bini aştı.
Ayrıntılar geliyor...
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bini geçtiği bildirildi.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 15 Nisan'da 30 bin koronavirüs ölümü sınırını geçen ABD'de son 4 günde 10 bin kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle, ülkedeki vefat sayısı 40 bini aştı.
Ayrıntılar geliyor...
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