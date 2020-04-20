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    Kovid-19 nedeniyle göstericiler 2 metre aralıklarla durdu

    İsrail'de sosyal mesafe kuralına uygun 2 bin kişilik Netanyahu karşıtı protesto

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    İsrail'de yeni tip koronavirüs salgınına karşın Başbakan Benyamin Netanyahu karşıtı gösteriler devam ediyor. Hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olmasını istemeyen muhalifler, başkent Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda gösteri düzenledi.

    İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu karşıtı siyah bayraklar taşıyan göstericiler, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla meydanda yerlerini aldı.

    Muhalefet partilerinden Yeş Atid'in lideri Yair Lapid'in de katıldığı gösteriye salgına rağmen yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

    Gösteride konuşan Lapid, Netanyahu'yu İsrail'de demokrasiyi yok etmekle suçlarken, eski ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı da buna ön ayak olmakla itham etti.

    Lapid, Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurmak için görüşmeler yapması nedeniyle Gantz'ı eleştirerek, "Hükümete girmek için uğraşıyorlar ve kendilerine hikayeler anlatıp 'İçerden mücadele edeceğiz' diyorlar. İçerden mücadele edemezsiniz, yolsuzlukla içerden mücadele edilemez. Eğer ki içerdeyseniz bunun bir parçasısınızdır" dedi.

    Hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Netanyahu'nun başbakan olmaması gerektiğini dile getiren Lapid, "Hakkında dava açılan birisi polis müdürünü, başsavcıyı, davasına bakacak hakimleri atayamaz. Bunlar Netanyahu'nun istek listesi" diye konuştu.

    • Kovid-19 nedeniyle göstericiler 2 metre aralıklarla durdu
      Kovid-19 nedeniyle göstericiler 2 metre aralıklarla durdu
      © AA /
    • Kovid-19 nedeniyle göstericiler 2 metre aralıklarla durdu
      Kovid-19 nedeniyle göstericiler 2 metre aralıklarla durdu
      © AA /
    • Kovid-19 nedeniyle göstericiler 2 metre aralıklarla durdu
      Kovid-19 nedeniyle göstericiler 2 metre aralıklarla durdu
      © AA /
    • Kovid-19 nedeniyle göstericiler 2 metre aralıklarla durdu
      Kovid-19 nedeniyle göstericiler 2 metre aralıklarla durdu
      © AA /
    • Kovid-19 nedeniyle göstericiler 2 metre aralıklarla durdu
      Kovid-19 nedeniyle göstericiler 2 metre aralıklarla durdu
      © AA /
    1 / 5
    © AA /
    Kovid-19 nedeniyle göstericiler 2 metre aralıklarla durdu

    Netyahu karşıtları 17 Nisan'da yine Tel Aviv'de gösteri düzenlemişti.

    İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

    Netanyahu, bu gelişme üzerine, dokunulmazlık için meclise başvurmuş ancak muhalefet partilerinin buna yanaşmaması üzerine 28 Ocak’ta başvurusunu geri çekmişti.

    Başsavcı Mandelblit, dokunulmazlık başvurusunu geri çekmesinden saatler sonra Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sunmuştu.

    Görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun duruşmasının 17 Mart'ta Kudüs Bölge Mahkemesinde yapılması kararlaştırılmıştı.

    Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasının ardından Netanyahu'nun duruşması 24 Mayıs'a alınmıştı.

    Gantz, lideri olduğu Mavi-Beyaz İttifakı'nın dağılması uğruna 26 Mart'ta Netanyahu ile koalisyon görüşmelerine başlamıştı.

    Netanyahu ile Gantz arasındaki koalisyon görüşmeleri devam etse de iki lider henüz anlaşamadı.

     

    Etiketler:
    Protesto, Koronavirüs, Benyamin Netanyahu, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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