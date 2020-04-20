Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak alışveriş yaptı. İstanbul'da kapalı olması gereken büfe ve marketlerin açık olmasından dolayı cezalar kesildi. Ayrıca kısıtlamanın bitmesiyle trafiğe çıkan çok sayıda araç, polis ekiplerince denetimlere tabii tutuldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden ilan edilmişti.

İstanbul Üsküdar'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak açık olan büfelerden alış veriş yapmaya başladı. Bazı vatandaşlarda yürüyüş yaparak ATM'lerden para çektiler.

Daha önceden kısıtlama sonrası büfenin açılmaması için uyarılan ve uyarıla uymayıp açılan büfelere 3.180 tl ceza kesildi. Taksi şoförleri de plaka uygulamasına kaldığı yerden devam ederek çalışmaya başladı.

Yasak bitti alışveriş başladı, kapalı olması gereken marketlere ceza kesildi https://t.co/HVqUo4NENI pic.twitter.com/xDozPxK0e9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 19, 2020

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Hafta sonu için getirilen kısıtlamadan memnun olduğunu belirten bir vatandaş ise,” 2 gün izole olduk, güzel geçti. Hava almak için dışarı çıktım tekrardan eve döneceğiz. Ve bu uygulamanın devam etmesini istiyoruz. Hafta bir hafta 10 gün olsa çok iyi olur” diyekonuştu.

48 saatlik yasağın sona ermesinin ardından Taksim Meydanı

Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul'un en yoğun meydanlarından biri olan Taksim Meydanı havadan görüntülendi. Kısıtlamanın bitmesiyle Taksim Meydanı çevresinde özel araçların seyrettiği görüldü.

Kısıtlamanın bitmesinin ardından İstanbul Taksim Meydanı havadan görüntülendi https://t.co/HVqUo4NENI pic.twitter.com/eIsPzmmry6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 19, 2020

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