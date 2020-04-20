Norveç, 1 ayın ardından anaokullarını açıyor

Çocukların koronavirüsten daha az etkilendiğini hatırlatan Norveçli yetkililer, bir aydır kapalı bulunan anaokullarının açılmaya başlayacağını belirtti.

Aileler he ne kadar bu karara çekinceli yaklaşsa da Eğitim Bakanı Guri Melby, “Anaokuluna gitmek güvenli” diyerek hükümetin adımını savundu.

İlkokulların ise 27 Nisan itibariyle eğitime başlayacağı açıklandı.

Aileler örgütlendi: Çocuğum kobay olmamalı

Ancak Facebook aracılığıyla örgütlenen aileler ‘Çocuğum koronavirüs için kobay olmamalı’ adlı bir grup kurdu. Grubun okulların açılmasına itiraz için oluşturduğu dilekçeye yaklaşık 30 bin kişi imza verdi.

Televizyon kanalı NRK’nın yayımladığı bir ankete göre velilerinçocuklarını okula göndermek istemiyor,ise emin değil.

Yetkililerse, anaokullarının uyması gereken sıkı hijyen kurallarının olduğunu belirterek kararı savunuyor.

Tedbirleri gevşeten ilk ülkelerden

Norveç’te pek çok dükkânın faaliyetlerine devam etmesine izin verilirken, restoran ve barlar kapalı tutuluyor. Spor ve kültür etkinlikleri ise 15 Haziran’a kadar yasak.

Avusturya, Danimarka ve Almanya gibi Norveç de salgın önlemlerini gevşetmeye başlayan ilk ülkelerden oldu. Son günlerde vaka sayılarında ciddi bir düşüş olduğunu kaydeden yetkililer, bu ay başında salgının kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Yaklaşık 5.4 milyonluk nüfusa sahip olan Norveç’te salgın nedeniyle 154 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 68 kişide virüs tespit edildi.