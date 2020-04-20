Bakırköy ve Şirinevler'de meydanlarda yoğunluk

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı yürütülen mücadeleye rağmen Bakırköy ve Şirinevler'de güneşli havayı fırsat bilenler dışarıya çıktı. Her iki yerdeki yoğunluğu dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağı pazar gecesi saat 24:00'da sona erdi. Bugün güneşli havanın da etkisiyle trafiğe kapalı olan Bakırköy ve Şirinevler Meydanı'nda vatandaşların yoğunluğu görüldü.

© DHA / Bahçelievler'deki yoğunluk kameralara yansıdı.

Bazı vatandaşlar alışveriş yaparken bazıları da banklarda oturmayı tercih etti.

Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları da görüldü.