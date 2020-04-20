Erdoğan: Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü gösterdi, sağlık sigortası olmayan neredeyse kimse yok

Bu yapının yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildiğini belirten Erdoğan, "Onun için Rönesans ve ortağına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Dünyanın koronavirüs salgını ile adeta kavrulduğu bir günde bu açılışı yapmamız çok önemlidir. İnsanların hastane koridorlarında evlerinde öldüğü bir dönemde elimizdeki bu kıymeti iyi bilmeliyiz. Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir" dedi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
- Kendi kendimize yetmenin hatta dostlarımıza yardım etmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir. Bir şeyi daha burada hatırlatmam lazım Yeşilköy’de ve Sancaktepe’de aynı zamanda hava ulaşımı da olacak şekilde önlemimizi aldık. Sadece bugüne değil 10 yıl sonrasına da biz cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz.
- Sağlık alanında yaptığımız yatırımlarla reformlarla hem altyapıyı hem de sistemi güçlendirdik. Ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamında kalan neredeyse kimse yoktur. Herkesi bu şemsiyenin altına topladık. Eskiden kelimenin tam anlamı dökülen hastanelerimizi tamamen yeniledik. Bununla kalmadık hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir dedik ve her geçen gün bunları yapacağız.
- Tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği kamu- özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık. İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı hedefliyoruz.
- Salgın süreci Türkiye’nin altyapısının gücü yanı sıra sağlık altyapısının ücretsiz verilmesinin de önemini göstermiştir. Türkiye’de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavinin batı ülkelerine bakım hizmetlerine nasıl yüksek ücretlerle sahip olabildiklerini görüyoruz.
- Diğer ülkelerde sadece ciddi paralar ödenerek gidilebilen hastaneler ülkemizdeki şehir hastanelerinin standartlarına ancak erişebiliyor. Türkiye’nin sağlık harcamalarına ayırdığı bütçe 190 milyar liraya ulaştı. Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır. Aynı başarıya her alanda rastlamak mümkündür. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz.
- Koronavirüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağız. Cumhur İttifakı bunun için var. Cumhur ittifakı ile beraber inşallah yeni dönemde yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkaracağız.
- Şimdi de yeni ufuklara yeni heyecanları kucaklayarak yol alacağız. Dünya ventilatör noktasında sıkıntılar yaşıyor ama biz bu süreci başarılı bir şekilde atlattık.
- Az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dışarıdan ithal edilerek geldi. Ama şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ekranda gördüğünüz bu kadro üretmiş durumda. Tabi ayda 5 bini üretmezlerse bilmeleri gerekir ki hesabını sorarız. Dünyaya örnek olacağız. Şu anda Başakşehir şehir hastanemizin 115 ventilatörü geldi 100 de bugün teslimatı yapıldı. Başakşehir şehir hastanemizin böyle bir sıkıntısı yok.
- Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları yoğun bakım altyapısına sahip. Gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir.Buranın yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk
- Yeşikköy’de ve Sancaktepe’de devreye girecek hastanelerimiz için de böyle bir sıkıntımız yok.
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