Erdoğan: Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü gösterdi, sağlık sigortası olmayan neredeyse kimse yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durarak gücünü gösterdiğini belirten Erdoğan, "Ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamında kalan neredeyse kimse yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Bu yapının yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildiğini belirten Erdoğan, "Onun için Rönesans ve ortağına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Dünyanın koronavirüs salgını ile adeta kavrulduğu bir günde bu açılışı yapmamız çok önemlidir. İnsanların hastane koridorlarında evlerinde öldüğü bir dönemde elimizdeki bu kıymeti iyi bilmeliyiz. Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: