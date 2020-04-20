İspanya'da salgın kaynaklı can kaybı 400'ün altına indi

Koronavirüs kaynaklı günlük ölüm artış hızındaki düşüşün devam ettiği İspanya'da, 22 Mart'tan sonra ilk kez can kaybı 400'ün altına indi.

Avrupa’da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya'da, can kaybı son 24 saatte 399 artarak 20 bin 852'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, dün 410 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, 22 Mart'tan bu yana ilk kez günlük can kaybının 400'ün altına indiğini belirtti.

İyileşen hasta sayısı ise 80 bin 587'ye yükseldi.

Öte yandan ülkedeki vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 266 arttı ve toplamda 200 bin 210’a ulaştı. Vaka sayısı bakımından İspanya, ABD’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

İspanya’da salgınla mücadele kapsamında 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanıyor. Başbakan Pedro Sanchez dün, karantinanın bazı sosyal ve ekonomik alanlarda gevşetilerek 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını duyurmuştu.