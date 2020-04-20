Koronavirüsü yenen Elba'dan ilginç öneri: Salgın bitince her yıl bir hafta karantinaya girelim

Koronavirüsle mücadele ettiği günleri ‘korkunç’ olarak niteleyen Idris Elba, salgın bittikten sonra dünyanın bu zamanları hatırlaması için her yıl bir hafta karantina uygulanması gerektiğini söyledi.

Elba, “Dünyanın bu zamanı hatırlaması için her yıl bir hafta karantinaya girmesi gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizi hatırlamak için. Gerçekten böyle düşünüyorum. Diğer türler bunu uyguluyor, buna kış uykusu deniyor. Ama bu dünyanın bizim zamanımıza göre işlemediğini hatırlatıyor” dedi.

Hastalıkla mücadele sürecini ‘sarsıcı ve dönüştürücü’ olarak niteleyen aktör, “Bence bu dünya çapında gerçek bir toplu deneyim oldu. Herkes bizim hissettiğimiz gibi hissediyor ama bu kesinlikle tam bir kargaşa oldu” ifadelerini kullandı.

Idris Elba, mart ayında yeni filminin çekimleri dolayısıyla New Mexico’da olduğu sırada hastalığa yakalandığını öğrenmişti.

Eşi Sabrina Dhowre-Elba ise başlangıçta virüse yakalanmamış ancak karantina sırasında Elba’dan ayrı kalmayı reddettikten sonra yaptırdığı test pozitif çıkmıştı. Böylece çift, ülkelerine dönememiş ve birlikte karantinaya girmişti.