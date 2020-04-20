Salgın Bolsonaro'nun umrunda değil: Bu kez de karantina karşıtı eyleme katıldı

Koronavirüsü başından bu yana ciddiye almayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgına karşı alınan önlemlerin protesto edildiği bir eyleme katıldı. Maske takmayan Bolsonaro’nun sık sık öksürmesi de dikkat çekti.

Dünya çapında 2.5 milyon kişiye bulaşan ve 166 binden fazla kişinin ölümüne yol açan koronavirüsü basit bir grip olarak niteleyerek ‘abartmamak’ gerektiğini savunan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, işi bir adım ileri götürerek karantina karşıtı bir mitinge katıldı.

Maske takmadı, sık sık öksürdü

Bolsonaro, başkent Brasilia’da, ordu karargâhının dışında, eyalet valileri tarafından uygulanan karantinanın kaldırılmasını talep eden yüzlerce protestocunun arasına karışarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Maske ve eldiven takmayan Bolsonaro’nun sık sık öksürmesi de dikkat çekti.

© AFP 2020 / SERGIO LIMA Yüzlerce protestocunun arasına karışarak sosyal mesafe kuralını hiçe sayan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, öksürürken objektiflere yakalandı.

'Kişisel özgürlükleri savunan vatanseverler'

Karantinanın son bulmasını talep eden protestocular, orduyu salgın önlemlerine karşı müdahalede bulunmaya çağırdı. Bir grup ise Kongre’nin ve Yüksek Mahkeme’nin kapatılması için dilekçe imzaladı.

Protestocuları ‘kişisel özgürlükleri savunan vatanseverler’ olarak nitelendiren Bolsonaro, “Ülken için savaşmalısın” dedi.

‘Hem koronavirüsle hem de otoriterlik virüsüyle mücadele etmek zorundayız’

Eylem devam ederken Temsilciler Meclisi Sözcüsü Rodrigo Maia, Bolsonaro’ya tepki gösterdi.

Twitter’dan bir açıklama yapan Maia, “Tüm dünya koronavirüse karşı birleşti ama Brezilya’da bizler hem koronavirüsle hem de otoriterlik virüsüyle mücadele etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

O mundo inteiro está unido contra o coronavírus. No Brasil, temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos Deputados, repudio todo e qualquer ato que defenda a ditadura, atentando contra a Constituição. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) April 19, 2020

Jair Bolsonaro, salgınla mücadele için halka "evde kal" çağrısı yapan Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı geçen hafta görevden almıştı.

Karantinanın ekonomiye büyük zarar vereceğini savunan Bolsonaro, tedbirlerin gevşetilmesi, normal rutine dönülmesi ve sınırların açılması gerektiğini savunuyor.

Latin Amerika'da salgından en fazla etkilenen ülke olan Brezilya'da şimdiye kadar 2 bin 484 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 39 bin 144'e ulaştı.