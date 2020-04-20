Paris’te suda koronavirüs tespit edildi

Fransa’nın başkenti Paris’te genellikle belediyenin sokak temizliği gibi ihtiyaçlarında kullanılan endüstriyel su boru hatlarında koronavirüs izine rastlandığı belirtildi.

Başkentin su tedarik kurumu Eau de Paris’in laboratuvar, endüstriyel su boru hatlarında koronavirüs izine rastlandığını açıkladı.

Belediye bu suyu sokak temizliği gibi kentsel ihtiyaçlar için kullanıyordu, ancak laboratuvar sonuçlarından sonra kullanıma son verildiği belirtildi.

[A DEROULER] Des "traces infimes" du nouveau #coronavirus ont été découvertes dans le réseau d'eau non potable de la ville de Paris, utilisé entre autres pour nettoyer les rues, mais il n'y a "aucun risque pour l'eau potable", annonce la mairie de Paris #AFP ⤵️ pic.twitter.com/QB3nhMauqV — Agence France-Presse (@afpfr) April 19, 2020

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İçme suyuna virüs bulaşma riskinin bulunmadığı da aktarıldı. Kentin içme suyunda yapılan incelemelerde olumsuz bir sonuca rastlanmadı.