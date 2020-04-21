Küçükçekmece'de ortaokul müdürü Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kovid-19 teşhisi koyulan Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Cemil Mutlu hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Kovid-19 teşhisi koyulan Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu Müdürü Cemil Mutlu, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Cemil Mutlu hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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