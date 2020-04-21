Çin'de kız çocuğu 2 ayda saçları ağaran sağlıkçı babasını tanımadı

Çin’de, 39 yaşındaki erkek hemşire Wang, yaklaşık 2 ay süren Kovid-19 mücadelesinin ardından evine döndüğünde 3 yaşındaki kız çocuğu onu tanıyamadı, çünkü adamın saçları tamamen beyazlamıştı.

Çin’de, yaklaşık 2 ay süren Kovid-19 mücadelesinin ardından evine döndüğünde 3 yaşındaki kız çocuğu babasını tanıyamadı. Çünkü adamın saçları tamamen beyazlamıştı.

Çin medyasının aktardığına göre, şubat ayından bu yana Vuhan kentinde koronavirüse karşı mücadelede yer alan Benxue Wang, hafif ve orta belirtileri olan hastaların tedavi gördüğü geçici hastanede 21 hastanın bakımından sorumluydu. 56 günlük yoğun çalışma sonucu erkek hemşirenin saçları tamamen beyazladı.

Wang, 1 Nisan’da Guizhou bölgesindeki evine döndüğünde, henüz kapıdayken 3 yaşındaki kızını çağırdı. Ama karşısına geçen beyaz saçlı adamı tanımayan çocuk sadece “Sen kimsin?” diye sordu. Babasını tanıması birkaç dakika süren kız sonunda koşarak onun boynuna sarıldı.

The hair of Nurse Wang Benxue, 39, turned nearly all white due to stress after working in the #COVID19 frontline for 56 days in #Hubei. Wang left home in SW China's Guizhou Province in Feb and took care of 21 patients at a temporary hospital in #Wuhan. pic.twitter.com/3gAPKkruDk — People's Daily, China (@PDChina) April 14, 2020

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