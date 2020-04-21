333 Türk vatandaşı İngiltere'den Türkiye’ye getirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye’ye dönmesi sağlanıyor.

İngiltere'den özel uçak ile Ankara'ya getirilen 333 kişilik kafile, havaalanındaki kontrollerinin ardından 14 otobüs ile Kırıkkale'deki karantina yurduna getirildi.

Tek tek güvenlik önlemleri altında indirilen vatandaşlar, tekrardan sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra ayrı ayrı odalara yerleştirildi. 333 kişinin İngiltere’ye turist olarak gittiği öğrenildi.

Yurtlarda kişilerin ihtiyaçları Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek veriyor.

Öte yandan, yurt dışından Kırıkkale'ye getirilmeye başlanan ve önceden boşaltılarak hazır hale getirilen Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda karantinaya alınan vatandaş sayısı 396'ya ulaştı.