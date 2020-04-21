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    Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan koronavirüs yardımı dağıtan kartellere çağrı: Bunun yerine şiddete bir son verin

    © AFP 2020 / ULISES RUIZ
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (136)
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    Meksika’nın solcu Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, koronavirüs salgınından vazife çıkararak halka yasadışı gelirleriyle finanse ettikleri yardım paketlerini dağıtan uyuşturucu kartellerine seslendi: Bunun bir yardımı dokunmuyor. Yiyecek dağıtmak yerine suça bir son verin.

    Meksika'da dehşet saçan kartellerin silah kuşanmış bir şekilde halka yardım kolisi dağıttığı görüntüleri eleştiren Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, “Onların ‘biz yardım paketleri dağıtıyoruz’ dediğini duymak istemiyorum. Bunun bir yardımı dokunmuyor. Yardımı dokunacak şey, kötü eylemlerine bir son vermeleri olur” dedi.

    Obrador, kartellere ‘kendi ailelerinize ve eylemlerinizin kurbanı olan kişilerin annelerine verdiğiniz acıyı düşünün’ çağrısında bulundu.

    Hijyen ve sağlık hizmeti yoksunluğundan ötürü koronavirüs karşısında savunmasız favelalardan biri olan Rio de Janeiro'nun Cidade de Deus'unda bir çocuk
    © REUTERS / RICARDO MORAES
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    Kartel üyelerine 'duygusal' bir çağrı yapan Obrador, “Çetelerde bilinçli insanlar olduğunu göz ardı etmiyorum, çünkü hayatınızı hep arkanızı kollayarak, bir diğer çete hakkında endişelenerek, bir yerden bir yere giderek -çünkü ortadan kaldırılabilirsiniz- geçirebileceğinizi sanmıyorum, bu hayat değil” ifadelerini kullandı.

    Halk sosyal mesafeyi hiçe saydı

    Meksikalı pek çok farklı kartel, geçen hafta kendi logolarını taşıyan yardım paketlerini halka dağıtmaya başlamıştı. Dağıtımı bizzat görüntüleyen kartel üyelerinin paylaştığı videolarda yardıma hücum eden halkın sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görülüyordu.

    Kartellerin kendi yasadışı gelirleriyle finanse ettiği yardım paketleri genelde gıda maddeleri ve dezenfeksiyon malzemelerinden oluşuyordu.

    Obrador, sağcı yönetimlerin orduyu kullanarak 'uyuşturucuyla savaş' yürütmesi sonucu şiddetin daha da tırmandığı ve çoğu toplu katliamlarda on binlerce kişinin öldürüldüğü bir sürecin sonunda 2018'de iktidara geldi.

    Öncüllerine göre kartellere karşı daha az çatışmacı bir tutum izleyen Obrador; iş ve eğitim imkânı yaratmak, meslek edindirmek gibi yollarla çetelere katılımı azaltmayı amaçlıyor.

    Konu:
    Küresel salgın: Koronavirüs vakaları 1,5 milyonu aştı (136)
    Etiketler:
    Kartel, Uyuşturucu kartelleri, Yardım, Salgın, Koronavirüs, Meksika, Andres Manuel Lopez Obrador
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