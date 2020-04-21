Koronavirüs bulaşan Çinli doktorların ten rengi koyulaştı

Çin’de salgının ilk ortaya çıktığı kent olan Vuhan’da iki doktorun ten rengi, koronavirüsün karaciğerlerinde bıraktığı hasar nedeniyle koyulaştı.

Salgının başından bu yana Vuhan kentinde mücadele veren 42 yaşındaki iki doktor Yi Fan ve Hu Weifeng, 18 Ocak’ta bir hastalarından koronavirüs kaptı.

Çin devlet televizyonu CCTV’nin aktardığına göre iki doktor önce Vuhan’da tedavi altına alındı, ardından Tongji’ye transfer edildi.

Bir kardiyolog olan Doktor Yi, 39 gün kana oksijen pompalayan bir yaşam destek makinesine bağlı kaldıktan sonra hastalığı yendi. Ürolog olan Hu Weifeng ise 45 gün aynı tedaviyi aldı ve virüsü atlattı ancak sağlık durumu Yi’ye nazaran biraz daha zayıf kaldı.

Ancak koronavirüsü atlatan doktorların ten renkleri bir hayli koyulaştı ve beyazdan kahverengine döndü. Hâlâ yoğun bakımda tutulan doktorların, virüsün karaciğerlerinde yol açtığı hasar nedeniyle hormonal bir dengesizlik yaşadığı tahmin ediliyor.

Wuhan doctors who were critically ill with coronavirus wake up to find that their skin has turned dark https://t.co/hNN7I8sN63 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 21, 2020

İlacın yan etkisi olabilir

Hu Weifeng’i tedavi eden Doktor Li Shusheng, tedavinin başında kullanılan ilaçların bu duruma yol açmış olabileceğini belirtiyor. Li’ye göre adını vermediği ilacın yan etkisinin cilt koyulaşması olabileceğini söylüyor. Karaciğer fonksiyonlarının normale dönmesinin ardından doktorların ten renginin de eskisi gibi olması umuluyor.

'Sık sık kabus görüyorum'

Hastalıkla mücadeleyi ‘travma’ olarak değerlendiren ve psikolojik etkilerini hâlâ hissettiğini belirten Yi Fan, “İlk bilincimi kazandığımda, özellikle durumumu öğrenince, korktum. Sık sık kabus görüyorum” dedi.

Öte yandan söz konusu iki doktorun, dünyayı salgına karşı uyarmaya çalışan ilk kişi olan ancak susturulan ve daha sonra koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Doktor Li Wenliang'ın arkadaşı olduğu belirtildi.