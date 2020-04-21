Moskova’da grip belirtisi taşıyanlara da koronavirüs tedbirleri uygulanacak

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’in kararıyla, 22 Nisan itibariyle koronavirüs taşıdığından şüphelenilen hastaların yanı sıra soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi akut solunum yolu viral enfeksiyonları belirtisi bulunan Moskovalıların da karantinada kalması zorunlu tutulacak.

Sobyanin’in kararına göre, 22 Nisan’dan itibaren yeni tip koronavirüs taşıdığı şüphesi bulunan vatandaşların yanı sıra soğuk algınlığı, grip, bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonları ve diğer şiddetli solunum rahatsızlıklarının belirtisini taşıyan vatandaşların evde bireysel izolasyon kuralına uyması zorunlu olacak.

Kararnamede, koronavirüs taşıyan kişilere yönelik kuralların bu kişiler için de geçerli olacağı kaydedildi.

Diğer yandan bu tip belirtiler taşıyan vatandaşlar başkent içinde bir sağlık kuruluşunun tıbbi desteği eşliğinde kent içinde bir yerden başka bir yere gidebilecek.

Grip veya koronavirüs belirtisi taşıyan kişilerle yaşayanlara istisnalar eşliğinde karantina

Karar doğrultusunda 22 Nisan’dan itibaren, koronavirüs veya grip, soğuk algınlığı, bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıkları taşıdığından şüphelenilen kişilerle birlikte yaşayanların da evde karantinaya girmesi gerekecek. Ancak bu kişiler acil tıbbi destek için dışarı çıkabilecek, evcil hayvanlarını evlerine en fazla 100 metre uzaklıkta dolaştırabilecek, çöp atabilecek ve markete gidebilecek.