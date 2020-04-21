WhatsApp 'Evde Hep Birlikte' adlı çıkartma setini yayınladı

WhatsApp, 2 milyar kullanıcısına koronavirüs pandemisi sırasında evde kalmanın önemi hakkında ekstra bir hatırlatma yapıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, kullanıcıları tüm dünyayı etkileyen salgına karşı bilinçlendirmek için 'Evde Hep Birlikte' adlı bir çıkartma seti oluşturdu.

Webtekno'nun aktardığına göre WhatsApp, çıkartmalar için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte çalıştığını belirtiyor. Çıkartmalar el yıkama, evden çalışma ve diğer sosyal mesafe kavramlarını konu alıyor. Evde Hep Birlikte çıkartmaları Türkçe'nin yanı sıra, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Arapça, Endonezyaca dil seçenekleriyle geldi.

​