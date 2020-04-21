Koronavirüsten ölen aile hekiminin son mesajı: Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 56 yaşındaki Dr. Yavuz Kalaycı, koronavirüs nedeniyle annesi, babası ve kardeşini kaybetti. Kendisi de aynı hastalığa yakalanan Kalaycı, iki gün önce hayatını kaybetti.
Kalaycı'nın son mesajını meslektaşı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Erdinç Nayır sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Nayır paylaşımında, "Bugün bir doktor arkadaşımız koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı: 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?" diyerek "Siz hala evde sıkılıyor musunuz?" şeklinde tepki gösterdi.
Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr.Yavuz Kalaycı’nın son mesajı: ‘Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?’— Doç.Dr.Erdinç Nayır (@dronkoloji) April 20, 2020
Siz hala evde sıkılıyor musunuz? pic.twitter.com/dr9De6idgb
Nayır'ın bu paylaşımı üzerine sanatçı Haluk Levent de kendi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikte olduğunu belirtti. Levent şunları belirtti:
"Yavuz Kalaycı'nın eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi 'Yavuz'un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağ olsunlar' dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin."
Yavuz Kalaycının eşi ve çocuklarıyla birlikteyim.— Haluk Levent (@haluklevent) April 21, 2020
Hepinizin adına başsağlığında bulundum.
Eşi “Yavuz’un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağolsunlar” dedi
Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız.
Ve artık bizim de kızlarımız onlar.
Merak etmeyin🙏 pic.twitter.com/LNFf1Pqlgu
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel de, Twitter hesabından Yavuz Kalaycı'nın iki kızı olan fotoğrafını paylaşarak "Bu çocukları, bu güzel yavruları kendi çocuklarım gibi okutmak istiyorum. Okuturum .. Kimle iletişime geçmeliyim? Yardım!" ifadelerine yer verdi.
Bu çocukları , bu güzel yavruları kendi çocuklarım gibi okutmak istiyorum.okuturum .. kimle iletişime geçmeliyim? Yardım! pic.twitter.com/SG4l3AGnss— EnverYucel (@EnverYucel) April 21, 2020
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