Rusya Sağlık Bakanlığı Uzmanı: Koronavirüsün kalp üzerinde ciddi sonuçları olabilir

Rusya Sağlık Bakanlığı Uzmanı Kardiyolog Sergey Boytsov, ağır Kovid-19 hastalarında kalp kasının sıklıkla etkilendiğini söyledi.
Sergey Boytsov, Kovid-19 pandemisi bittikten sonra, yeni enfeksiyonun vücut üzerindeki etkilerinin ne olacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceğinin bilinmediğini belirtti.
Sergey Boytsov, stopcoronavirus.ru portalına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
“Kritik dönem sona erdikten sonra bu sürecin gelecekte nasıl ilerleyeceğini bilmiyoruz: Fibroz gelişecek mi, kalbin pompa fonksiyonunu etkileyecek mi, aritmiyi tetikleyecek mi?”
Boytsov, pandemi bittikten sonra doktorların yeni enfeksiyonun vücut üzerindeki etkisinin özelliklerini incelemek için bu tür hastaları gözlemlemeye devam etmeyi planladıklarını kaydetti.
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