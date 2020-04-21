Rusya Sağlık Bakanlığı Uzmanı: Koronavirüsün kalp üzerinde ciddi sonuçları olabilir

Rusya Sağlık Bakanlığı Uzmanı Kardiyolog Sergey Boytsov, koronavirüsün ağır hastalarda kalp üzerinde ciddi sonuçlar yaratabileceğine, kritik süreç bittikten sonra ne gibi rahatsızklıklar oluşacağının tam olarak bilinmediğine dikkat çekti.