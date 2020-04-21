Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2,5 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2,5 milyonu geçerken, iyileşenlerin sayısı 667 bine, ölenlerin sayısı ise 174 bine ulaştı. Salgından en fazla etkilenen ülke şu an ABD olurken, Çin'de bugün bir can kaybı yaşanmadı. Filipinler'de Kovid-19 aşısı bulana yaklaşık 200 bin dolar ödül verilecek.

'Worldometer' internet sitesine göre, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'deki vaka sayısı 800 binin üzerine çıkarken, yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 663 oldu. Ülkede bugüne kadar 75 bin 300 kişi iyileşti.

Salgında bugün tam 2 ayını dolduran İtalya'da ise Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 24 bin 648 oldu. Ülkedeki vaka sayısı 183 bin 957'ye yükselirken, hastalığı atlatanların sayısı da 51 bin 600'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 21 bin 282 olarak açıklanırken, virüs tespit edilenlerin sayısı 204 bin 178 oldu. İspanya'da iyileşenlerin sayısı ise 82 bin 514'e ulaştı.

Fransa'daki can kaybı 20 bin 796'ya yükselirken, virüs tespit edilenlerin sayısı 181 bin 441'e, iyileşenlerin sayısı ise 39 bin 181'e çıktı.

İngiltere'deki Kovid-19 vaka sayısı 129 bin 44 olarak açıklanırken, can kaybı 17 bin 337 oldu.

Can kayıpları Belçika'da 5 bin 998'e, İran'da 5 bin 297'ye, Almanya'da 4 bin 939'a, Hollanda'da 3 bin 916'ya, Brezilya'da 2 bin 588'e, İsveç'te 1765'e, Kanada'da 1728'e ve İsviçre'de 1478'e çıktı.

Çin'de can kaybı yok

Bugün can kaybının yaşanmadığı Çin'de ise virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 632'de kaldı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, kısıtlayıcı tedbirlerin bu hafta içinde açıklayacağı detaylı bir plan dahilinde gevşetileceğini söyledi.

İspanya'da insanların boğalarla sokakta koşturduğu dünyaca ünlü San Fermin Festivali iptal edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alacak bir kararname imzalayacağını açıkladı.

Almanya'daki Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade, Kovid-19'un aşısı bulunmadan hayatın normalleşmeyeceğini söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve eşinin Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Filipinler'de aşı bulana ödül

Filipinler'de Kovid-19 aşısı bulana 10 milyon Filipinler Pesosuna (yaklaşık 200 bin dolar) kadar ödül verilecek.

Pakistan, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere 9 milyon tablet klorokini ABD, Suudi Arabistan, İngiltere, Türkiye, İtalya, Kazakistan ve Katar'a yollayacak.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un insanlara bir hayvandan bulaştığını, Çin'deki bir laboratuvardan çıkıp yayıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Otele giriş çıkış yasak

Yunanistan'ın Kranidi bölgesinde dün karantinaya alınan mültecilerin kaldığı bir otelde 150 kişide Kovid-19 tespit edildi. Yunan makamları, yaklaşık 500 kişinin kaldığı otele giriş çıkışların yasaklandığını, Kranidi'de de gece sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Hollanda'da Kovid-19 salgını nedeniyle futbol karşılaşmaları 1 Eylül'e kadar oynanmayacak.