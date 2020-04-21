Kanada Dünya Sağlık Örgütü’ne finansmanı artırıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bugünkü basın brifinginde, “Bu pandemiye karşı mücadele amacıyla DSÖ’ye ödeneğimizi artırıyoruz. Onlara yılda on milyonlarca dolar sağlıyoruz. Aynı zamanda bunun bir daha asla tekrarlanmayacağından emin olmak için gerçekten de bunun nasıl ortaya çıktığını anlamamız gerekiyor” dedi.

Trudeau ayrıca Kovid-19’un yayılmasına karşı mücadele eden yardım kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin finansmanı için 350 milyon Kanada dolarlık (246 milyon ABD doları) acil destek fonu kuracaklarını söyledi.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ’ye sağladıkları fonu kestiklerini açıklamıştı.