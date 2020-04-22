Gümüşhane'de bir koronavirüs hastası daha taburcu oldu

Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan hastalardan birisi daha taburcu edildi. 42 yaşındaki M.K, yoğun bakımdan çıkan ilk hasta, tedavi edilen 16'ıncı hasta oldu.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane’de yaşayan ve İstanbul’a ziyaret amacıyla gidip geldiği öğrenilen 42 yaşındaki sara hastası M.K, 29 Mart'ta Gümüşhane'nin pandemi hastanesi olan Yeni Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 şüphesiyle tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaştıktan sonra yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanan M.K, tedavilere cevap verince 23 gün sonra bugün taburcu edilerek sağlıklı bir şekilde evine gönderildi. M.K, sağlık çalışanları ve hastane personelinin alkışları arasında elinde valiziyle kendisini tedavi eden sağlık çalışanlarına el sallayarak hastaneden çıktı.

Salgın başladığından beri Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde iyileşen 16'ıncı hasta olan M.K, yoğun bakımdan taburcu olan ilk hasta olma unvanına da sahip. M.K, taburcu olmasının ardından evinde 14 gün daha izole olarak yaşayacak.